Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских защитников: один в тяжелом состоянии

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В результате вражеских атак 7 августа двое защитников Украины получили ранения.

Боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ вблизи Песков, Шумов, Невельского, Крымского и Золотого-4. Противник бил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Оккупанты ранили двух воинов

Вследствие вражеского огня двое военных получили ранения,

– отметили в штабе ООС.

Защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного воина – тяжелое. Другого – удовлетворительное.

Бойцы ВСУ сообщили о действиях российских наемников представителям ОБСЕ через украинскую СЦКК.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала