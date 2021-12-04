Оккупанты на Донбассе хотят раздавать вакцинированным российские QR-коды: Россия их признает

На оккупированном Донбассе вакцинированным против COVID-19 будут выдавать российские QR-коды. Более того, власти государства-агрессора пообещали признавать их на территории России.

Об этом рассказал так называемый глава "республики луганских сепаратистов" Леонид Пасечник. Он заявил, что это вроде бы упростит жизнь местным жителям, которые часто ездят в Россию.

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QR-коды будут выдавать в поликлиниках

Вакцинируют против коронавируса на оккупированном Донбассе в поликлиниках, там и будут выдавать QR-коды. Пасечник заверил, что предварительную договоренность с Россией он уже согласовал, теперь, мол, дело за "официальным подтверждением".

Конечно "чиновник" террористической власти не обошел случая поблагодарить государство-агрессор за поставки "Спутника V". Мол, в декабре ждут еще одну крупную партию препаратов российского производства.

Вакцинация жителей оккупированного Донбасса стартовала в феврале

Вакцинацию жителей оккупированного Донбасса начали в феврале – конечно же российским "Спутником V". Недавно российское МЧС привезло новую версию вакцины "Спутник Лайт".

Тем временем Местные массово выезжают с оккупированных Россией территорий Украины, – правозащитники

Какова ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе

По словам журналиста Дениса Казанского, осенью в оккупированном Донецке была настоящая катастрофа с коронавирусом.

Мест в больницах не хватало, как и медицинского персонала.

Настоящую статистику по заболеваемости оккупанты тщательно скрывают.

Людей вакцинируют "Спутником V", однако от тяжелого течения это не спасает.

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