Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного: в каком он состоянии

Вследствие коварных действий оккупантов 17 августа украинский защитник получил ранения. Раненого оперативно госпитализировали в лечебное учреждение.

Известно, что оккупанты открыли огонь по позициям украинских бойцов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе.

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В каком состоянии боец

Личность военного, который получил ранения, пока остается тайной. Нашего защитника сразу же доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ о циничных действиях оккупантов. Пока неизвестно, открывали ли наши бойцы огонь.

Как минули сутки на Донбассе

За прошедшие сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Причепиловки.

нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Причепиловки. В результате вражеских атак один украинский военный потерпел огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью.

Ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе наращивают вооружение. В частности, только в августе боевикам привезли около тысячи тонн горючего, а также новые партии боеприпасов.