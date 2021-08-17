Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного: в каком он состоянии
Источник:фейсбук ОТУ "Север"
Вследствие коварных действий оккупантов 17 августа украинский защитник получил ранения. Раненого оперативно госпитализировали в лечебное учреждение.
Известно, что оккупанты открыли огонь по позициям украинских бойцов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе.
Актуально Россия перебрасывает на Донбасс боевую технику под видом учений "Запад-2021"
В каком состоянии боец
Личность военного, который получил ранения, пока остается тайной. Нашего защитника сразу же доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ о циничных действиях оккупантов. Пока неизвестно, открывали ли наши бойцы огонь.
Как минули сутки на Донбассе
- За прошедшие сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Причепиловки.
- В результате вражеских атак один украинский военный потерпел огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью.
Ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе наращивают вооружение. В частности, только в августе боевикам привезли около тысячи тонн горючего, а также новые партии боеприпасов.