Комендантский час действует с 23:00 до 4 утра. За его нарушение оккупанты наказывают "административной ответственностью".

Важно Россия никогда не включит оккупированную территорию Донбасса в свой состав, – Гармаш

Оккупанты наказывают "административной ответственностью"

Наказание наступает, когда человек опоздал на 1 час. Если же местный житель нетрезвый или под действием наркотических веществ, то отвечать ему придется уже за получасовое игнорирование "режима".

Также в отдельных районах Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов, 30 сентября завершилось действие отмены комендантского часа на выходных.

Обратите внимание! В то время, когда на территории так называемых "республик" бездействовал режим комендантского часа, этим активно пользовались боевики. Они проводили усиленные проверки и патрулировали улицы оккупированных населенных пунктов.

Боевики проверяли прежде всего людей с украинскими паспортами

Под прицел оккупантов во время таких проверок попадали прежде всего местные жители, у которых есть только украинские паспорта. Их доставляли в так называемые "отделения полиции".

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В сети показали, как выглядит аэропорт в Донецке

Отметим, что недавно в сети показали, как выглядит аэропорт имени Прокофьева в оккупированном Донецке. Аэродром, разрушенный в 2014 году, сейчас превратился в груду камня и металла. Ежегодно здание разваливается все больше, однако российским наемникам до этого дела нет.