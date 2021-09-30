Комендантська година діє з 23:00 до 4 ранку. За її порушення окупанти карають "адміністративною відповідальністю".

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Окупанти карають "адміністративною відповідальністю"

Покарання наступає, коли людина запізнилась на 1 годину. Якщо ж місцевий мешканець нетверезий або під дією наркотичних речовин, то відповідати йому доведеться вже за півгодинне ігнорування "режиму".

Також на окремих районах Донеччини, яка під контролем окупантів, 30 вересня завершилась дія скасування комендантського часу на вихідних.

Зверніть увагу! У той час, коли на території так званих "республік" не діяв режим комендантської години, цим активно користались бойовики. Вони проводили посилені перевірки та патрулювали вулиці окупованих населених пунктів.

Бойовики перевіряли передусім людей з українськими паспортами

Під приціл окупантів під час таких перевірок потрапляли передусім місцеві жителі, у яких є тільки українські паспорти. Їх доставляли до так званих "відділень поліції".

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У мережі показали, як виглядає аеропорт у Донецьку

Зазначимо, що недавно в мережі показали, як виглядає аеропорт імені Прокоф'єва в окупованому Донецьку. Летовище, зруйноване у 2014, зараз перетворилось на груду каменю та металу. Щороку будівля розвалюється все більше, проте російським найманцям до цього справи немає.