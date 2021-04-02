Самопровозглашенные власти "ДНР" впервые за 7 лет войны на Донбассе объявили призыв на "военную службу". Оккупанты вербуют местных жителей Донбасса, чтобы те воевали на стороне пророссийских боевиков.

Враг набирает мужчин 1994 – 2003 годов рождения. Соответствующая информация появилась на сайте главаря оккупантов Дениса Пушилина.

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Известно, что "призывная кампания" продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. Оккупанты планируют завербовать людей, которые не находятся в запасе. Всего в ряды так называемой Народной милиции "ДНР" хотят привлечь 200 человек из числа призывников на срок шесть месяцев.

Заметим, что накануне Россия начала очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму. Евросоюз осудил это и назвал такие действия нарушением международного гуманитарного права. Украина же расценивает незаконную призывную кампанию в Крыму как военное преступление.

Обратите внимание! По информации " Крымской правозащитной группы", в российскую армию незаконно призвали более 28 тысяч жителей Крыма.

Почему боевики объявили призыв

По мнению украинского журналиста и политического обозревателя Дениса Казанского, боевики "ДНР" и "ЛНР" собираются насильно мобилизовать в свои ряды по 200 молодых людей. Он подчеркнул, что на такой шаг оккупанты идут впервые за 7 лет войны на Донбассе. Ведь, как сказал Казанский, раньше на стороне оккупантов воевали только наемники и добровольцы.

Теперь появились люди, которых насильно заставляют служить в рядах незаконных парамилитарных группировок. 7 лет боевики избегали принудительной мобилизации, но теперь их человеческие ресурсы, видимо, истощены настолько, что приходится затыкать дыры в буквальном смысле заложниками,

– предположил Казанский.

Он добавил, что добровольно работать пушечным мясом желающих все меньше. Кроме того, оккупированные территории стремительно теряют население, поэтому воевать со временем стало просто некому.

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