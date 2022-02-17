Оккупанты на Донбассе вывели более 100 танков и пушек, – ОБСЕ
Источник:ОБСЕ
Пророссийские боевики продолжают игнорировать договоренности о режиме тишины в Донбассе. Только за сутки 15 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 150 нарушений.
Больше всего нарушений выявили в Луганской области – 129. В то же время в Донецкой – 24.
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Боевики вывели технику
Российские наемники вывели более 100 единиц техники за пределы выделенных мест хранения вооружения. Речь идет о:
- 82 танка,
- 38 артиллерийских орудий,
- 10 самоходных гаубиц.
Их разместили на полигонах возле временно оккупированных населенных пунктов:
- Покровка,
- Круглик,
- Миусинск,
- Мирное,
- Шепетовка.
Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую
Утром 17 февраля марионетки Кремля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский сад, в котором находились дети.
Снаряд попал в стену и пробил ее, образовав большое отверстие. Кирпичи попадали в детскую комнату. К счастью, никто из малышей не пострадал, однако 2 воспитательницы получили контузию.
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