Оккупанты 16 мая дважды запускали ракеты по Одесской области: сработала ПВО

16 мая 2022 , 20:09
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Российские военные за сутки 16 мая дважды атаковали Одесскую область. К счастью, во время второго удара вражескую ракету удалось сбить.

С утра враг попал в базу отдыха и частный дом. Из-за этого пострадали 4 человека, среди которых ребенок.

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После этого россияне снова попытались атаковать Одесщину.

Нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить вражескую ракету,
– рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

 

 
Автор: Софія Мінджоса