Оккупанты 16 мая дважды запускали ракеты по Одесской области: сработала ПВО
16 мая 2022 , 20:09Читати новину українською
Российские военные за сутки 16 мая дважды атаковали Одесскую область. К счастью, во время второго удара вражескую ракету удалось сбить.
С утра враг попал в базу отдыха и частный дом. Из-за этого пострадали 4 человека, среди которых ребенок.
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После этого россияне снова попытались атаковать Одесщину.
Нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить вражескую ракету,
– рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.