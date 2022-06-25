Оккупанты дважды обстреляли из артиллерии одну из общин на Сумщине: было почти 14 "приходов"

Российские войска вечером 24 июня произвели обстрел одной из общин Сумщины. В общей сложности туда попали 14 вражеских снарядов.

К счастью, люди не пострадали и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Какую общину обстреляли в Сумской области

Обстрел Хотинской общины в Сумском районе начался ориентировочно в 18 часов. Россияне били из двух типов вооружения:

4 "прихода" были из самоходной артиллерийской установки;

примерно 10 – из реактивной системы залпового огня.

Враг периодически совершает такие атаки со своей территории. Всего с начала вторжения зафиксировали уже около 320 обстрелов Сумщины и Черниговщины. Преимущественно оккупанты бьют по приграничным селам.

Также Сумщину обстреляли фосфорными снарядами

23 июня стало известно, что российские военные произвели обстрелы Юнаковской общины "Градами". При этом они использовали фосфорные заряды, запрещенные международными конвенциями.

В результате пострадал ребенок, его пришлось госпитализировать в местную больницу. Пока ничего неизвестно о состоянии потерпевшей.

Первая помощь пострадавшим от фосфорной атаки

Погрузите поврежденный участок тела в воду. Если это невозможно, поливайте или смачивайте водой кожу и одежду в местах, где остались капли фосфора.

Сразу избавьтесь от одежды, к которой прилипли частицы фосфора. Лучше всего снимать его в воде или, если такой возможности нет, то хотя бы очень осторожно.

Промойте пораженные участки раствором соды и воды – 1 чайная ложка соды на стакан. Из смоченной кожи нужно устранить видимые частицы фосфора. Также желательно под водой и обязательно неострым предметом или пинцетом.

Если частицы фосфора попали на предметы, то потушите их водой. Также можно засыпать их песком или грунтом. Это необходимо делать, пока к фосфору перестанет поступать кислород, провоцирующий повторное воспламенение.

Также Сумщину атаковали дронами-камикадзе

21 июня россияне совершили налет беспилотников на Краснопольскую общину. Туда запустили несколько дронов-камикадзе, которые сбрасывали взрывчатку. Ранения получили 4 человека.

Дроны-камикадзе – это такие самодельные летательные устройства. Бытовые квадрокоптеры, которые оборудуют взрывчаткой. Их запустили по жилым кварталам Краснопольской общины,

– объяснил тогда глава ОВА.

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