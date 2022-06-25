На щастя люди не постраждали та руйнувань немає. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У регіоні Було два вибухи: внаслідок підриву авто поліцейських на Сумщині загинула людина

Яку громаду обстріляли на Сумщині

Обстріл Хотінської громади, що в Сумському районі, почався орієнтовно о 18 годині. Росіяни били із двох типів озброєння:

4 "приходи" було із самохідної артилерійської установки;

приблизно 10 – із реактивної системи залпового вогню.

Ворог періодично здійснює такі атаки зі своєї території. Загалом від початку вторгнення зафіксували вже приблизно 320 обстрілів Сумщини та Чернігівщини. Переважно окупанти б'ють по прикордонних селах.

Також Сумщину обстріляли фосфорними снарядами

23 червня стало відомо, що російські військовики здійснили обстрілі Юнаківської громади "Градами". При цьому вони використовували фосфорні заряди, які заборонені міжнародними конвенціями.

Внаслідок цього постраждала дитина та її довелося госпіталізувати до місцевої лікарні. Наразі нічого невідомо про стан потерпілої.

Перша допомога постраждалим від фосфорної атаки

Занурите пошкоджену ділянку тіла у воду. Якщо це неможливо, поливайте чи змочуйте водою шкіру та одяг у місцях, де залишились краплі фосфору.

Одразу позбудьтеся одягу, до якого прилипли частки фосфору. Найкраще знімати його у воді чи, принаймні, дуже обережно.

Промийте уражені ділянки розчином соди та води – 1 чайна ложка соди на склянку. Зі змоченої шкіри треба усунути видимі частки фосфору. Також бажано під водою та обов'язково негострим предметом чи пінцетом.

Якщо частки фосфору потрапили на предмети, то загасіть їх водою. Також можна засипати їх піском чи ґрунтом. Це необхідно робити, поки до фосфору перестане надходити кисень, який провокує повторне займання.

Також Сумщину атакували дронами-камікадзе

21 червня росіяни здійснили наліт безпілотників на Краснопільську громаду. Туди запустили кілька дронів камікадзе, які скидали вибухівку. Поранень зазнали 4 людей.

Дрони-камікадзе – це такі саморобні літальні пристрої. Побутові квадрокоптери, які дообладнують вибухівною. Їх запустили по житлових кварталах Краснопільської громади,

– пояснив тоді голова ОВА.

До теми – 23 червня Запоріжжя обстріляли з РСЗВ: дивіться відео