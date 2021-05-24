Оккупанты формируют новые подразделения на сборах резервистов, – разведка

Пророссийские боевики на временно оккупированном Донбассе объявили о сборе резервистов. По данным украинской разведки, оккупанты формируют новые подразделения.

Чем занимаются боевики на Донбассе

Сборы резервистов оккупанты объявили 17 мая. Российские наемники обязали многих жителей прибыть в так называемые "военкоматы". Об этом заявил представитель разведки Вадим Скибицкий.

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По данным разведки, все учения боевиков проходят в соответствии с руководящими документами вооруженных сил России.

Военная разведка Украины отмечает четкий контроль за боевой и оперативной подготовкой оккупантов на Донбассе со стороны российского Южного военного округа,

– заявил Скибицкий.

Он отметил, что представители штаба этого округа и 8 российской армии контролируют и оказывают методическую помощь боевикам. После того, они отчитываются в Генеральный штаб ВС России о проведенных мероприятиях.

По словам представителя разведки, мобилизация имела целью создание новых подразделений так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В целом оккупационные военкоматы к сборам привлекли более 6 тысяч резервистов. При этом, активнее всего они работали в Луганске, Горловке и Кальмиусском. Мероприятия по боевой подготовке резервистов проводились на семи полигонах", – подчеркнул Скибицкий.

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