Оккупанты гонят домой караваны с "грузом 200": вместо новых танков – подбитый металлолом

Каждый день сотрудники СБУ перехватывают разговоры оккупантов со своими родными. На этот раз стало известно, что из Мариуполя уезжают переполненные грузовики "двухсотых" из России.

Пока одни гордятся тем, что творят в Украине и продолжают выкрикивать лозунги "деды воевали" и "можем повторить". Другие поражаются тем, что остаются от российских военных.

Читайте также Оккупанты массово шьют формы ВСУ, последствия удара по Львову: основное за 70 день войны

За 2 недели 10 КамАЗов с "двухсотыми" оккупантами

Во время разговора женщина по ту сторону трубки рассказывала, кому удается вернуться в Россию после войны в Украине. В частности, из Мариуполя. Она рассказала оккупанту то, что узнала от другого военного.

Вот они на "линейке" были. Он дивизию привез туда наверх. 10 КамАЗов за 2 недели назад привезли. "Груз 200" из Мариуполя. Полные,

– со страхом в голосе заметила она.

Она добавила, что в одном из дивизионов, который сейчас сражается, лейтенанта убили. А оккупанту, что по ту сторону трубки, повезло, ведь он работает на обеспечении.

Женщина рассказала, что российские танки напоминают "розы". Мол, настолько они разорваны.

Колонны с "двухсотыми" выезжают из Мариуполя: слушайте разговор 18+

Этот разговор свидетельствует о том, что оккупанты начинают видеть масштабы происходящего в Украине. Сомнительно, что это мгновенно прекратит их наступление, ведь среди них очень много настоящих головорезов. Но есть шансы, что новые идти на войну не будут очень хотеть.

Актуальные потери врагов во время войны

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 4 мая удалось уничтожить 24,5 тысяч оккупантов. Также российские захватчики остались без более 1000 танков и 2600 боевых бронированных машин.

Прошедшие сутки тоже были непростыми для российских захватчиков. Так, ВСУ на Юге отправили на тот свет полсотни военных из России. Кроме того, наши бойцы вывели из строя технику врага, а также уничтожили 7 складов с вооружением.

В сети появилось очередное видео. Его опубликовала группировка "Восток". В ролике можно увидеть превращение вражеской техники в металлолом. А занялись этим военные из бригады имени гетмана Ивана Сагайдачного.

Беспилотники тоже уничтожают каждый день. Над Донбассом приземлили 3 БПЛА "Орлан", а также одну ракету. В небе над Днепропетровской областью наши военные уничтожили еще один беспилотный аппарат.

Оккупанты, к слову, жалуются, что наши бойцы активно уничтожают их беспилотники. Неудивительно, что авиацию российские захватчики стали использовать аккуратнее. Поднимать в воздушное пространство Украины самолеты и вертолеты оккупанты уже не спешат.

А с Байрактарами у наших военных вообще все на высоте. С помощью турецких беспилотников удалось уничтожить вражеские позиции на острове Змеиный.

Отправили в ад ВСУ часть 38-й мотострелковой бригады. Ее удалось обезвредить на 60%.

Стоит внимания – Новые колоссальные потери врага в Украине по состоянию на 4 мая: смотрите видео