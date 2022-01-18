Оккупанты готовят обстрел верующих, которые будут окунаться на Крещение в Донецке

Оккупационные войска России готовят обстрел верующих, которые будут окунаться в воду на Крещение в Донецке. Возможную провокацию готовят в оккупированном городе на пруду "Кирпичный".

Речь идет о провокации 19 января. Она может пройти в Петровском районе Донецка.

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Российские боевики готовят провокацию в Донецке: хотят обстрелять верующих

19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации,

– говорится в сообщении.

Касательно обстрела известно, что подконтрольные России боевики:

могут осуществить провокационный обстрел из вражеского опорного пункта, что в менее чем 2 километрах от пруда – на шахте имени Челюскинцев;

чтобы замаскировать выстрелы, российские наемники включили главный вентилятор на шахте, которая уже давно не работает (даже больше 15 января его почему-то включали на несколько часов);

"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты с помощью вооружения, запрещенным минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Более того, провокацию Кремль может использовать, "чтобы создать повод для начала ведения активных боевых действий".

Войска России у границы Украины: последние новости

Россия еще в конце октября 2021 года стянула войска к границе с Украиной. Об этом первой написала американская печать. Впоследствии украинская разведка подтвердила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

Известно, что у границ Украины находится более 100 тысяч российских военных.

14 января иностранные издания написали, что у Кремля есть сценарий полномасштабного вторжения в Украину. Прежде чем ввести войска на нашу территорию, Россия может прибегнуть к провокациям на Донбассе. Это хотят сделать для того, чтобы оправдать цель вторжения.

18 января в Белом доме заявили, что они не исключают, что Россия может начать вторжение на территорию Украины в любой момент.

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