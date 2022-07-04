Оккупанты готовятся к мобилизации в Крыму

Российские оккупанты начали подготовку мобилизации на территории временно оккупированного Крыма. То есть, захватчики хотят отправить на войну против Украины украинских граждан.

В Представительстве главы государства в Автономной республике Крым подчеркнули, что подобные действия оккупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Женевской конвенции. Поэтому представительство обратилось к украинцам, живущим на территории временно оккупированного полуострова с призывом бойкотировать решение оккупационной администрации.

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Украинцев в Крыму призывают не идти на войну

Оккупационная администрация Крыма объявила о создании так называемой "призывной комиссии по мобилизации граждан". Таким образом, россияне хотят отправлять украинских граждан на войну против Украины.

Поэтому Представительство Президента Украины призывает саботировать мобилизацию и сохранить свои жизни.

Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов,

– отметили в Представительстве.

Если мобилизации избежать невозможно, представительство настойчиво просит сдаваться в плен украинским войскам – таким образом можно сохранить свою жизнь и избежать исполнения преступных приказов.

При этом в Представительстве Президента подчеркнули, что исполнение преступных приказов и поручений оккупантов, которые будут приводить к разрушениям гражданской инфраструктуры или жертвам среди гражданских, будут расценивать как преступления без срока давности. Поэтому за такие поступки обязательно будет ответственность даже если исполнитель преступления был мобилизован принудительно.

Потери россиян в войне

Российские оккупанты хотят проводить мобилизацию для того, чтобы компенсировать свои потери. За 131 день полномасштабной войны украинские защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:

около 36 200 оккупантов;

1 589 танков;

3 754 боевые бронированные машины;

804 артиллерийские системы;

246 реактивных систем залпового огня;

105 средств ПВО;

217 самолетов;

187 вертолетов;

658 беспилотников оперативно-тактического уровня;

144 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 629 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

65 единиц специальной техники.

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