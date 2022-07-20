Враг готовится к наступлению на Бахмут и хочет захватить Углегорскую ТЭС

Военные страны-агрессора не оставляют попыток наступать все дальше и дальше. На этот раз они готовятся к продвижению на Бахмут. Кроме того, в планах врага – захват Углегорской ТЭС.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ от 20 июля. Заметим, что накануне наши военные отразили очередную попытку штурмовать Углегорскую ТЭС.

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Бьют и стремятся наступать

Как сообщают в ведомстве, неспокойна сейчас ситуация на Бахмутском направлении. Там враг пытается создать себе комфортные условия для наступления на Бахмут. Кроме того, оккупанты стремятся взять под свой контроль территорию Углегорской ТЭС. Именно для этого русские захватчики активизировали боевые действия в этом направлении.

Какая сейчас ситуация вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот liveuamap

Движение войска страны-террориста не мешает ему наносить удары и по другим населенным пунктам. Из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков оккупанты открывали огонь по Берестовому, Белогоровке, Яковловке, Покровскому, Соледару, Бахмутскому, Бахмуту, Веселой Долине и Кодеме.

Не обошлось и без авиаударов. Оккупанты били по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку, а также Покровскому.

Обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии Донецкое направление. Оккупанты там бьют по районам Краматорска, Северского, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки. Также авиаудар нанесли враги вблизи Верхнекаменского.

Что касается боевых действий, то они идут в направлении Ивано-Дарьевки. Там захватчики вели штурмовые действия.

Несправедливо будет не припомнить о потерях врага в войне. С начала полномасштабного вторжения ряды армии оккупантов стали существенно реже. А все потому, что захватчики продолжают нести немалые потери.

Скоро будет 39 тысяч "двухсотых"

На утро 20 июля нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 38 550 российских военных. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери в зонах ведения боевых действий просто невозможно.

Также на балансе "второй армии мира" на 1691 танк, 3892 боевые бронированные машины, 821 артиллерийскую систему, 248 реактивных систем залпового огня и 113 единиц средств ПВО меньше.

В металлолом наши военные превратили еще 220 самолетов, 118 вертолетов, 693 БпЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 судов, 2 767 автомобилей и автоцистерн, а также 70 единиц специальной техники.

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