Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, строят укрепления: людей просят эвакуироваться

Россияне надеются удержать захваченный Херсон и строят оборону. Враг мечтает об очередной аннексии наших территорий, но ВСУ и сопротивление украинцев ломают все их планы.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается и проходит удачно. Нашим героическим защитникам и защитницам удается продвигаться и освобождать от оккупантов наши города и села.

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Россияне строят оборону в Херсоне

Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, российские оккупанты начали готовиться к бою за Херсон. Жителей города и области начали просить эвакуироваться при первой возможности.

По его словам, в ВСУ уже начинает поступать тяжелое оружие, которое так необходимо для контрнаступления наших героев. Что касается волнений о безопасности мирного населения, они небезосновательны – враг будет устраивать террористические акты и пытаться обвинить в них ВСУ.

Также местные жители нам сообщают, что оккупанты в окрестностях города и промышленных базах строят укрепления, готовятся к уличным боям. Они понимают, что наступление наших вооруженных сил им не остановить, поэтому они готовы обороняться в самом Херсоне.

– сказал Хлань.

Он надеется, что уже совсем скоро удастся освободить правобережную часть Херсонской области и начать освобождение левобережной, что будет сложнее. Там нужно пересечь Днепр, также нужно будет вести контрнаступление со стороны Запорожской области.

В это время будут продолжаться наиболее ожесточенные бои, и результат противостояния во многом будет зависеть от работы артиллерии.

Также следует понимать, что россияне привыкли прикрываться мирными людьми или мстить им за свои поражения, поэтому к призывам об эвакуации следует прислушаться.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты продолжают возобновление наступательных действий на Харьковщине. Враг осуществлял разведку боем возле Метелкино и пытался проводить штурм возле Высокого. Наши храбрые ВСУ отразили атаки врага и нанесли ему новые потери.

Помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами приехало много иностранных добровольцев. К сожалению, среди этих героев тоже есть потери. Стало известно, что в боях за Украину погиб гражданин США.

Ситуация в Херсонской области

Россиянам очень трудно вводить "русский мир" на оккупированных территориях без поддержки мирного населения, которое еще и оказывает просто безумное сопротивление. Больших хлопот врагу доставляют и партизаны, которые очень жестко наказывают коллаборантов за сотрудничество с врагом. Оккупантам приходится искать больше коллаборантов и предателей, но их малое количество разочаровывает россиян. Они начали пытать тех, кто отказывается с ними сотрудничать, чтобы набрать хоть какой-то "актив".

Врагу удалось украсть реестр избирателей в Херсонской области за 2019 год. Таким образом, враг пытается сфальсифицировать результаты так называемого "референдума" и имитировать "желание херсонцев присоединиться к России". Впрочем, сейчас враг больше обеспокоен сдерживанием контрнаступления ВСУ, ведь высокие шансы, что проводить свой "референдум" им придется уже в России.

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