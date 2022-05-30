Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск: развернули вертолетную эскадрилью Ка-52

Город Изюм в Харьковской области стал одним из мест базирования большого количества российской армии. Оттуда оккупанты планируют продолжать наступление на юг, чтобы захватить Донбасс.

От Изюма для оккупантов открыты два пути наступления. Один – на Славянск, второй – на Барвенково. Именно для возобновления наступления на этих двух направлениях группировка врага проводит перегруппировку войск.

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Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности перекидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

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