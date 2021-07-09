Повезло: оккупанты говорят, что ливни решили проблему с водой в Крыму

Сильные ливни, которые затопили улицы временно оккупированного Крыма, помогли оккупантам решить вечную проблему водоснабжения. Теперь пророссийская власть полуострова может не ограничивать населения графиком подачи воды.

На сколько оккупантам хватит воды

Запасов в водохранилищах хватит на 2 года. Об этом представитель оккупационной власти Крыма заявил в эфире российского телеканала.

Актуально Крым дальше заливает вода: на этот раз пострадали Саки, людей эвакуировали

Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас есть запас воды на этот год и еще на переходный полностью,

– сказал оккупант.

На полуострове начинают работы для обновления очистных сооружений и ливневой канализации. По словам пророссийского чиновника, в Крыму есть проблемы с очисткой вод.

Непогода в Крыму: коротко

Уже несколько недель сильные ливни заливают полуостров. Впервые непогода накрыла Крым 18 июня. Из-за паводков в Ялте даже останавливали работу детских садов.

Российские СМИ писали, что в результате непогоды погиб человек, кроме того, есть пострадавшие.

4 июля в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда больше всего пострадал Бахчисарайский район. 50 домов затопило.

Последний раз непогода накрыла Саки. Местных жителей пришлось эвакуировать.