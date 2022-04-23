Оккупанты хотят наступать на Славянск, штурмовали Рубежное и Попасную: ситуация на Донбассе
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск. Также они штурмовали Рубежное и Попасное.
Враг наступает на восток, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Впоследствии – обеспечить себе сухопутный путь между Донбассом и Крымом. Об этом сообщили в Генштабе 23 апреля.
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На Донецком направлении оккупанты наступают вдоль всей линии столкновения. Основные усилия враг сосредотачивает для штурма Северодонецкого направления.
Противник оказывает интенсивное огненное влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий для развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки,
– говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Оккупанты наносят авиационные удары по городу, в частности применяют самолеты дальней авиации.
За сутки 22 апреля ВСУ отразили на Донбассе 8 вражеских атак. Украинские военные уничтожили:
- 9 танков;
- 18 единиц бронированной техники
- 13 единиц автомобильной техники;
- 1 топливозаправщик;
- 3 артиллерийские системы.
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