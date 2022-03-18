Оккупанты хотят назначить "мэром" Энергодара депутата ОПЗЖ Шевчика, тот уже дал им обещание

Жители Энергодара в Запорожье располагают достоверной информацией об очередной провокации врага. Они узнали, кого захватчики хотят назначить так называемым мэром города.

Оккупанты планируют, что им будет депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик. Он уже даже дал россиянам соответствующее обещание.

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Сегодня этот "герой" пообещал рашистам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара руZкие флаги и быстро установить в городе "руZкий мир",

– сообщает компания "Энергоатом".

Также жителей города просят не совершать насильственные действия в отношении коллаборанта и предателя. Ведь уже совсем скоро он ответит за совершенное по закону Украины.

Вы должны знать, что власть в Энергодаре украинская: смотрите видео