Россия хочет установить контроль над подступами к Кременной и отбить Купянск, – разведка

С начала марта этого года ожесточенные бои продолжаются на участке линии фронта Сватово – Кременная, что на севере Луганской области. На сегодняшний день захватчики стремятся отбить Купянск.

Об этом сообщили британские разведчики. По их мнению, оккупанты опасаются, что Украина может попытаться начать большие наступательные операции.

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Россия стремится отбить Купянск

В разведке заявили, что Россия частично восстановила контроль над подступами к городу Кременная. Местами захватчики добились успехов на несколько километров.

Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных оборонительных рубежей, которые они подготовили вдоль холмов и интегрировали естественную преграду в виде реки Оскол,

– отметили британские разведчики.

Скорее всего, оккупанты пытаются отбить логистический узел Купянск.

В оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными.

"Командующие, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести большие наступательные операции", – добавили в разведке.

Авдеевка в ближайшее время может стать "вторым Бахмутом"

Недавно руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что сейчас враг постоянно пытается оцепить Авдеевку. Поэтому Авдеевка может в ближайшее время стать "вторым Бахмутом".

Однако на указанном направлении российские террористы потеряли около трех рот личного состава. Дмитрашковский добавил, что штурмы Авдеевки однотипны и предсказуемы – захватчики атакуют с одной и той же "посадки".