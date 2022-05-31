Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. В настоящее время Каховская ГЭС находится под российской оккупацией.

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На Каховскую ГЭС уже привезли "специалистов" из России

На ответный шаг по отключению гидроэлектростанции от украинской сети планируют пойти оккупационные администрации. Более того, они уже привезли на Каховскую ГЭС соответствующих "специалистов". Естественно, эти "специалисты" приехали из России.

На ГЭС существует угроза экокатастрофы

Отметим, всего несколько дней назад стало известно, что на электростанции кафиры развернули свой пункт управления. Однако, говорят в оперативном командовании "Юг", чтобы выполнять эффективно работу на объекте, россияне не прилагают никаких усилий.

Сейчас на ГЭС не работают сразу 2 гидроагрегата, потому что сами их россияне ремонтировать не хотят и украинским специалистам не дают. Вроде бы, украинцев отныне "стратегический военный объект" пускать нельзя. Из-за такой халатности некоторые населенные пункты уже подтопило.

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ГЭС и Северо-Крымский канал захватили еще 24 февраля

Северо-Крымский канал и Каховская гидроэлектростанция оказались под оккупацией России еще в первый день вторжения . Войска государства-агрессора сразу поспешили вывесить на ГЭС свой триколор. На территорию заехало большое количество вражеской военной техники.

Раньше кафиры хотели переподключать и ЗАЭС

Ранее российские СМИ сообщали, что аналогичные планы у россиян были и по Запорожской АЭС, которая тоже находится под оккупацией. Более того, кафиры посмели заявить, что готовы "продавать электроэнергию с ЗАЭС Украине".

Оккупация ГЭС и Новой Каховки: что известно

Каховская ГЭС расположена всего в 5 километрах к югу от города Новая Каховка Херсонской области.

С 24 февраля во временной оккупации оказалась как Новая Каховка, так и Каховка и Таврийск.

1 марта россияне вошли в Херсон.

На украинской территории силы противника действуют, как террористы, в отношении местного населения. Так, в конце апреля был похищен директор одной из каховских школ.

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