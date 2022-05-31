Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Наразі Каховська ГЕС перебуває під російською окупацією.
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На Каховську ГЕС вже привезли "спеціалістів" з Росії
На відповідний крок щодо відключення гідроелектростанції від української мережі планують піти окупаційні адміністрації. Ба більше, вони вже привезли на Каховську ГЕС відповідних "спеціалістів". Певна річ, ці "фахівці" приїхали з Росії.
На ГЕС існує загроза екокатастрофи
Зазначимо, всього кілька днів тому стало відомо, що на електростанції окупанти розгорнули свій пункт управління. Проте, кажуть в оперативному командуванні "Південь", аби виконувати ефективно роботу на об'єкті, росіяни не докладають жодних зусиль.
Зараз на ГЕС не працюють одразу 2 гідроагрегати, бо самі їх росіяни ремонтувати не хочуть та й українським фахівцям не дають. Начебто, українців відтепер на "стратегічний військовий об'єкт" пускати не можна. Через таку халатність певні населені пункти вже підтопило.
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ГЕС та Північно-Кримський канал захопили ще 24 лютого
Північно-Кримський канал та Каховська гідроелектростанція опинились під окупацією Росії ще в перший день вторгнення. Війська держави-агресора одразу поспішили вивісити на ГЕС свій триколор. На територію заїхала велика кількість ворожої військової техніки.
Раніше окупанти хотіли перепідключати і ЗАЕС
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що аналогічні плани в росіян були і щодо Запорізької АЕС, яка теж перебуває під окупацією. Ба більше, окупанти посміли заявити, що готові "продавати електроенергію із ЗАЕС Україні".
Окупація ГЕС та Нової Каховки: що відомо
- Каховська ГЕС розташована усього за 5 кілометрів на південь від міста Нова Каховка, що на Херсонщині.
- З 24 лютого в тимчасовій окупації опинилась як Нова Каховка, так і Каховка та Таврійськ.
- 1 березня росіяни увійшли до Херсона.
- На українській території сили противника діють як терористи щодо місцевого населення. Так, наприкінці квітня був викрадений директор однієї з каховських шкіл.
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