Оккупанты хотят подлатать флот "утопленниками" и достают свой катер "Раптор"
Источник:ОК "Юг"
Украинские защитники недавно потопили российский десантный катер "Раптор" у острова Змеиный. Оккупанты решили достать его со дна, чтобы подлатать свой флот.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте остается динамичной и напряженной. Захватчики пытаются удержаться на построенных рубежах обороны.
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Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города
На Юге захватчики производят артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских защитников. Также оккупанты применяют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, чтобы выявить и нанести поражение подразделениям ВСУ.
Кроме того, россияне 28 мая снова обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня "Ураган". Вражеские боеприпасы разорвались во дворах многоэтажек. В результате этого обстрела:
- повредилось 8 домов;
- 1 человек погиб на месте;
- 7️ гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Также россияне запустили ракету по Кривому Рогу. Они все еще пытаются разрушать промышленную инфраструктуру регионов Украины. К счастью, в результате этой атаки пострадавших не было.
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Россияне пытаются подлатать флот "утопленниками"
Вражеские корабельные группировки в Черном море сохраняют угрозу ракетных ударов по украинским городам. Под его прикрытием захватчики также пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный. Они хотят вытащить из воды десантный скоростной катер типа "Раптор", который точным выстрелом потопили наши защитники.
После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками",
– рассказали в ОК "Юг".
Защитники призвали мирных жителей быть внимательными и сознательными и не пренебрегать правилами безопасности. Кроме того, гражданским следует тщательно проверять информацию, относиться с пониманием к ограничениям военного положения и доверять силам обороны.
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Россия продолжает терять живую силу и технику
С начала войны украинским защитникам удалось ликвидировать 30 тысяч военных "второй армии в мире". Также наши бойцы испепелили уйму российской техники:
- 1330 танков;
- 3258 боевых бронированных машин;
- 628 артиллерийских систем;
- 203 реактивные системы залпового огня;
- 93 средства противовоздушной обороны;
- 207 самолетов;
- 174 вертолета;
- 503 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 116 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.
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