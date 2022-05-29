Оккупанты хотят подлатать флот "утопленниками" и достают свой катер "Раптор"

Украинские защитники недавно потопили российский десантный катер "Раптор" у острова Змеиный. Оккупанты решили достать его со дна, чтобы подлатать свой флот.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте остается динамичной и напряженной. Захватчики пытаются удержаться на построенных рубежах обороны.

Интересно Спасательный круг и буй из потопленного крейсера "Москва" попали в руки украинских силовиков

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города

На Юге захватчики производят артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских защитников. Также оккупанты применяют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, чтобы выявить и нанести поражение подразделениям ВСУ.

Кроме того, россияне 28 мая снова обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня "Ураган". Вражеские боеприпасы разорвались во дворах многоэтажек. В результате этого обстрела:

повредилось 8 домов;

1 человек погиб на месте;

7️ гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Также россияне запустили ракету по Кривому Рогу. Они все еще пытаются разрушать промышленную инфраструктуру регионов Украины. К счастью, в результате этой атаки пострадавших не было.

Заметьте Россия потеряла уже по меньшей мере 35 тысяч бойцов, и это без боевиков из псевдореспублик, – Арестович

Россияне пытаются подлатать флот "утопленниками"

Вражеские корабельные группировки в Черном море сохраняют угрозу ракетных ударов по украинским городам. Под его прикрытием захватчики также пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный. Они хотят вытащить из воды десантный скоростной катер типа "Раптор", который точным выстрелом потопили наши защитники.

После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками",

– рассказали в ОК "Юг".

Защитники призвали мирных жителей быть внимательными и сознательными и не пренебрегать правилами безопасности. Кроме того, гражданским следует тщательно проверять информацию, относиться с пониманием к ограничениям военного положения и доверять силам обороны.

Стоит прочитать У врага нет ни сил, ни средств для наступления на Киев, – Вениславский

Россия продолжает терять живую силу и технику

С начала войны украинским защитникам удалось ликвидировать 30 тысяч военных "второй армии в мире". Также наши бойцы испепелили уйму российской техники:

1330 танков;

3258 боевых бронированных машин;

628 артиллерийских систем;

203 реактивные системы залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолета;

503 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

Стоит посмотреть – украинские военные из "Стугны" метко подбили вражескую технику: видео