Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в Крыму: какой план у Путина

Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в оккупированном Крыму. К таким действиям оккупантов принудили ВСУ, деоккупировавшие правобережье Херсонщины.

Оккупанты хотят построить дорогу на Арабатской стрелке для переброскы техники на Юг Украины. Сообщается, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, ведь эта дорога может быть в зоне досягаемости ВСУ.

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Оккупанты построят дорогу, чтобы опрокидывать технику на Юг

Учитывая опасность, Россия планирует строительство запасной дороги из-за Арабатской стрелки. Оккупантам помогает местный коллаборант Александр Пономарев – бывший глава Стрелковского сельсовета.

Центр национального сопротивления информирует, что в планах россиян расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. В то же время, отмечается, что эти планы кардинально не изменят ситуацию для врага на Юге.

Арабатская стрелка на карте

ВСУ взяли под огневой контроль дороги в Крым

ВСУ благодаря деоккупации Херсонщины вышли на побережье Днепра. Российские военные под давлением ВСУ скрылись с правого берега Херсонщины ближе к оккупированному Крыму.

Это позволяет нашим военным огнем контролировать территорию, приближенную к Крыму. Следовательно, России теперь будет сложнее перебрасивать технику на Юг и другие направления.

Кроме того, Украина рассчитывает вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "кампания по возвращению Крыма состоится".

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что нашим военным удастся вернуться в Крым до конца декабря 2022 года.

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