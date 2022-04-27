Оккупанты хотят уничтожить все живое: в сети показали видео массированного обстрела Марьинки

Россияне наносят мощный удар по Марьинке. Целью вражеских снарядов стали дома мирных жителей.

Марьинка находится под мощным огнем российских оккупантов. Враг наносит целенаправленные удары по мирному населению.

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Обстрел Марьинки

Как сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в Марьинке оккупанты применяют свою обычную тактику – уничтожить все живое, а затем идти в атаку. Впрочем, наши героические защитники не только не дали врагу продвинуться, но и заставили его потерять контроль на некоторых направлениях.

Видео обстрелов Марьинки:

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате обстрелов Марьинки 27 апреля погиб 1 житель города, еще 8 получили ранения.

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