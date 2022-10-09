Детей могут больше не вернуть: оккупанты собираются вывезти из Херсона 30 тысяч жителей

С начала полномасштабного наступления Херсонщину терроризируют российские оккупанты. Захватчики планируют вывезти украинских детей на территорию своего государства, прикрываясь "оздоровлением".

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что россияне планируют вывезти на свои земли 30 тысяч украинцев. Среди них много детей.

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Похищение херсонских детей россиянами

Фактически вывоз несовершеннолетних херсонцев в Россию является похищением. По словам Соболевского, захватчики не позволят потом вернуться этим детям домой.

Детей, которых оккупационные власти вывозят якобы на оздоровление в Россию, оккупанты могут потом не вернуть, ссылаясь на опасные условия проживания,

– написал депутат Херсонского облсовета.

Чиновник отметил, что это происходит из-за того, что Вооруженные Силы продолжают контрнаступление на Херсон. Это реалистичный сценарий, потому что с каждым днем увеличивается площадь освобожденных территорий. В планах оккупантов вывезти в общей сложности до 30 тысяч жителей области.

Куда везут "оздоровлять" юных херсонцев

На своем телеграмм-канале журналист Константин Рыженко выяснил, что украинские детей везут в направлении Крыма.

Что выяснилось. Действительно, за последнюю неделю многие дети поехали в Крым. Из Олешек есть информация о нескольких десятках автобусов, которые вывозили детей в направлении Крыма. Дети уезжают в Артек, Евпаторию, Феодосию. Говорят, что до 21 октября,

– написал журналист.

Рыженко предположил, что в общей сложности Россия может похитить более 1200 детей. С каждой школы уезжают от 14 до 100 маленьких херсонцев.

Также он отметил, что люди, передвигающиеся по воде, несколько раз видели катера, заполненные детьми. В одном корабле может быть от 400 до 600 человек.

Для чего Россия ворует детей

Рыженко сообщил, что из источников в Кремле он узнал, что Россия таким образом планирует вывезти в Крым около 5000 детей.

Как и Соболевский, журналист Рыженко написал, что оккупанты вывозят несовершеннолетних из-за контрнаступления ВСУ. Ожидается, что украинская армия скоро освободит Херсон, а дети останутся в оккупированном Крыму.

Возмущенным родителям ничего не останется делать, как ехать на полуостров, чтобы забрать своих детей. Российская пропаганда будет показывать это как приезд беженцев, бегущих из освобожденного Херсона от "киевского режима укрорейха".

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Ранее главный гауляйтер Херсона Владимир Сальдо заявил, что Краснодарский край, Ставрополье и временно оккупированный Крым готовы принять до 30 тысячь человек Херсона на своих территориях. Кроме детей, в списках пожилые люди.

Контрнаступление на Херсон

Напомним, глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк озвучила, сколько территорий в Херсонской области освободили украинские солдаты. По ее словам, 1170 квадратных километров Херсонской области под контролем украинских властей с начала контрнаступления.

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