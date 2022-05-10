Никто не хочет ремонтировать российские танки

Россияне планируют ремонтировать технику на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Все работники завода призывают собраться 12 мая.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что полностью запустить завод врагу не удастся по множеству причин. Поэтому фактически на базе меткомбината они хотят произвести ремонтные цеха для танков и БТРов.

Однако у россиян появилась проблема – отсутствие кадров.

Мариуполь оказался настолько недружественным городом для оккупантов, что даже технику ремонтировать некому в городе, где каждый второй мастер в этом,

– подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполь свозят детских воспитателей из Донецка

Российские военные жестоко убили десятки тысяч жителей Мариуполя. Поэтому теперь в городе некому работать. Оставшиеся в живых не идут на сотрудничество с врагом. Поэтому в оккупированном Донецке руководителей учебных заведений обязали отправить в Мариуполь воспитателей.

Россияне не доверяют мариупольцам и хотят, чтобы детей воспитывали их приспешники. Однако жители Донецка не спешат выполнять приказ оккупантов. Они говорят, что скорее уволятся с работы, чем поедут в разбомбленный город.

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