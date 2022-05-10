Ніхто не хоче ремонтувати російські танки
Росіяни планують ремонтувати техніку на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Усіх працівників заводу закликають зібратися 12 травня.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що повністю запустити завод ворогу не вдасться через безліч причин. Тому фактично на базі меткомбінату вони хочуть зробити ремонтні цехи для танків та БТРів.
Однак у росіян з'явилася проблема – відсутність кадрів.
Маріуполь виявися настільки недружнім містом для окупантів, що навіть техніку ремонтувати нікому в місті, де кожен другий майстер в цьому,
– наголосив Андрющенко.
У Маріуполь звозять дитячих вихователів з Донецька
Російські військові жорстоко вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя. Тому тепер у місті нікому працювати. Ті, що залишилися живими, не йдуть на співпрацю з ворогом. Тому в окупованому Донецьку керівників закладів дошкільної освіти зобов'язали відправити у Маріуполь вихователів.
Росіяни не довіряють маріупольцям і хочуть, щоб дітей виховували їхні посіпаки. Однак мешканці Донецька не спішать виконувати наказ окупантів. Вони кажуть, що радше звільняться з роботи, аніж поїдуть у розбомблене місто.
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Останні новини з Маріуполя
- Станом на 10 травня росіяни продовжують скидати бомби на "Азовсталь". У небі над меткомбінатом здійнявся густий стовп диму.
- Через потужні обстріли оборонці "Азовсталі" втратили зв'язок з польовим госпіталем та пораненими. За якийсь час зв'язок, на щастя, вдалося відновити. Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар вкотре наголосив на важливості негайної евакуації постраждалих. Адже воїни, які так героїчно нас захищали, тепер помирають у страшних муках через відсутність ліків.
- Журналісти показали відео з центру Маріуполя. На кадрах видно лише руїни – історичного центру більше немає. Російська армія знищила геть усе.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на "Азовсталі" залишаються ще понад 100 цивільних. Евакуацію мирного населення потрібно продовжити.
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