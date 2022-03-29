Оккупанты имеют чем обстреливать Украину, у них большие резервы, – Денисенко
29 марта 2022 , 19:13Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Враг не собирается прекращать обстрелы мирных украинских городов. У оккупантов есть резервы, на исчерпание которых в ближайшее время рассчитывать не стоит.
Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что не следует ожидать исчерпания боевых ресурсов оккупантов. К сожалению, враг еще имеет возможность нанести много ударов.
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Резервы врага
По словам Денисенко, снаряды оккупантов, которые не взрываются – это бестолковая техника, а не исчерпание резервов. Что касается количества, то с ним у врага проблем нет.
К сожалению, у оккупантов большие резервы разной техники. Нам нужно стоять и воевать,
– призвал Денисенко.
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