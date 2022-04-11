Оккупанты использовали в Мариуполе яд неизвестного происхождения: сбросили с беспилотника

Российские захватчики сбросили на Мариуполь яд неизвестного происхождения. Его использовали против украинских военных и гражданских.

Это произошло вечером 11 апреля, около 21:00. Соответствующую информацию защитники Мариуполя обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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На что жалуются пострадавшие от яда

Россияне сбросили с беспилотника отравляющее вещество неизвестного происхождения. У пострадавших – дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром (расстройство, которое характеризуется плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей чувства равновесия). "Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – говорится в сообщении.

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Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил 24 каналу, что вероятность использования россиянами химического оружия очень высока.

Ранее оккупанты угрожали применением химического оружия против защитников Мариуполя. Они стремятся захватить завод "Азовсталь", который находится под контролем защитников Мариуполя.

"Надо разобраться с блокировкой этого завода... А потом обратиться, думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как "выкурить кротов из своих нор", – цинично заявил российский боевик Басурин.

Ранее Байден пригрозил реакцией

Еще в конце марта американский президент высказался о вероятности применения Россией химического оружия против Украины. Байден утверждал, что реакция США и НАТО будет немедленной, а последствия для Москвы – тяжелыми. "Ответ Альянса будет зависеть от характера угрозы", – отмечал политик.

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