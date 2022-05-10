Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в Россию

Город Кременная Луганской области уже долгое время находится под враждебной оккупацией. Мародерству россиян нет предела. Они очищают гражданские дома, образовательные учреждения и больницы. Все награбленное вывозят в Россию.

Подробнее о грабежах кафиров рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале. Он обратил внимание на тот факт, что захватчики воруют все, что напоминает им цивилизацию, и предположил, что таких вещей орда никогда в жизни не видела.

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Мародерство военного лицея

По словам главы Луганской ОВА, орда сразу же после оккупации города ворвались на территорию Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. Героев Молодой гвардии". Россияне повесили свой триколор и выскребли с фасада надпись "Слава Украине".

Увлеченный россиянами лицей / фото Сергея Гайдая

Более того, захватчики очистили все помещения образовательного учреждения. Они вынесли всю современную технику и отправили в Россию. Гайдай подчеркнул, что россияне обследовали каждый сантиметр лицея. Они грабили все, что нравится из казарм, столовой, складских помещений.

Отмечается, что и школы Кременной россияне тоже "освободили" от имущества.

Грабеж медицинского городка Кременной

Глава Луганской ОВА отметил, что россияне в шоке от оснащения украинских больниц. Поэтому они не стали тратить впустую свое время и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить во временно захваченный Луганск или Россия.

Ид*оты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!

– написал Сергей Гайдай.

Какая ситуация в Кременной

В настоящее время во временно оккупированной Кременной остаются около 3,5 тысячи местных жителей. Гайдай подчеркнул, что там сегодня очень сложная гуманитарная ситуация. Люди живут без света и мобильной связи. Также есть проблема с продуктами.

Кафиры прибегают к террору: врываются в дома жильцов, проверяют телефоны и похищают людей. Есть случаи исчезновения людей, патриотически настроенных в Украину.

Мародерству подвергается едва ли не каждый дом. Русские воруют все, что заблагорассудится, даря потом все награбленное своим близким и родным.

Последние новости из Луганской области: коротко

За прошедшие сутки, 9 мая, захватчики массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки полиции.

Украинские бойцы изрядно испортили планы россиянам в Луганской области. Вражескую технику, переброшенную в этот район, уничтожили на понтонных переправах.

В сутки 8 мая российские войска обстреляли Луганщину 24 раза. В результате в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке - 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, среди которых дети.

Гайдай рассказал, что от обстрелов в Шипиловом в подвале скрывались 11 человек. К сожалению, они перестали выходить на связь . Однако глава Луганской ОГА уверяет, что люди могут остаться в живых.

Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага .

Вечером 8 мая противник открыл огонь по нефтебазе в Лисичанске . Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли погасить пожар, который пылал на площади размером 360 квадратных метров.

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