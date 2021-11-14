Оккупанты из минометов обстреляли санитарные автомобили: есть раненый

С самого утра 14 ноября оккупанты открыли огонь по позициям наших защитников. В результате минометного обстрела враг повредил 2 санитарных автомобиля и ранил украинского водителя-санитара.

Пророссийские боевики били в направлении Невельского. Они применили минометы калибра 120 миллиметров.

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Как отметили в штабе ООС, враг вновь применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Есть раненый в рядах ВСУ

В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Ему оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Кроме того, оккупанты повредили 2 санитарных автомобиля. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– заявили в штабе ООС.

Заметим, что российские наемники 13 ноября ранили нашего защитника. Из-за обстрелов боевиков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" воин получил осколочные ранения.

Как прошли сутки на Донбассе

Российские наемники в течение 13 ноября 7 раз атаковали украинские позиции с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле: