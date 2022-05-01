Оккупанты избивали и применяли электрошокеры: рассказ похищенного волонтера Владимира Хропуна

Русские своими преступлениями против мирных людей вызвали негодование у всего мира. Каждый день нам открываются ужасные истории жертв или очевидцев зверств захватчиков в Украине.

Россияне захватывают в плен и пытают не только мирных жителей. Их жертвами становятся даже наблюдатели ОБСЕ и волонтеры "Красного Креста".

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Рассказ похищенного волонтера

Как рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, каждый день она получает ужасные истории украинцев, которых удалось освободить из российского плена. Вражеским солдатам совершенно неизвестны такие вещи, как человечность и милосердие.

Россияне похитили волонтера Владимира Хропуна в селе Козаровичи Киевской области. Несколько дней его и других заложников держали в подвале фабрики, расположенной в соседнем городе Дымер. Россияне удерживали около 40 человек на 28 квадратных метрах.

Этого русским извергам было мало: они били пленных прикладами, применяли против них электрошокеры и практиковали другие издевательства. Также вражеские солдаты проводили жестокие допросы с требованием рассказать всю известную информацию об украинской армии.

Через неделю россияне увезли заложников в Беларусь, а оттуда – в одну из российских тюрем, где над ними продолжили издеваться. Украинцев избивали по любому поводу и заставляли выполнять ужасные приказы.

Владимир рассказал, что насчитал 72 украинских пленных, но, опираясь на слышанные звуки, может сказать о большем количестве похищенных мирных людей. Во время обмена 9 апреля Владимиру Храпуну удалось осободиться.

Обмен пленными: последняя информация

30 апреля Россия и Украина провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 7 гражданских и 7 военных. Еще днем ранее из плена российских оккупантов удалось освободить 45 украинских граждан. Среди них было 13 офицеров и 20 солдат.

Достаточно неординарный обмен произошел в Турции. Там прошел обмен осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на "морского котика" Тревора Рида, который был осужден в России.

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