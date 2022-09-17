Людей заживо хоронили в подвалах: число жертв в Изюме может превысить 1 тысячу человек

Ситуация в Изюме Харьковской области может быть втрое хуже, чем в Буче и Ирпене. Спасатели обнаружили уже 400 могил. Среди жертв оккупантов военные и мирные жители с признаками пыток – у людей переломанные конечности, веревки на шее.

В одной могиле может быть несколько тел, в том числе и детей. Об этом рассказал глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

Важно Российские пропагандисты жалуются, что "Изюм и Лиман сдали", а их военные вынуждены бежать Оккупанты пытали и расстреливали людей По словам Масельского, местные жители пережили самые трудные в жизни месяцы оккупации. У них не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Люди не могли даже нормально питаться и не имели медицинского обслуживания. Глава Изюмского РВА добавил, что самые распространенные места убийств россиянами – это подвалы. Люди там находились друг на друге, они были вынуждены даже спать стоя. Они хотели, чтобы люди перешли на их сторону. Мы расцениваем, что погибших в Изюме не менее тысячи человек,

– подытожил Масельский.

Напомним, что Изюм находился под российской оккупацией 2 апреля. Освобождение одного из крупнейших городов Харьковщины считают самым большим успехом ВСУ после мартовских боев под Киевом.

Накануне на месте массового захоронения в Изюме обнаружили 400 тел

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жуткие кадры из Изюма должен увидеть весь мир. Он рассказал, что на месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел – с признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.

Зеленский заверил, что оккупантам не удастся сбежать или спрятаться. Украинский лидер подчеркнул, что наказание будет справедливо страшным.

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