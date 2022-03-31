Оккупанты изображают "кинжал" возле "сердца" Киева, но впереди их ждет п***ец

Переход группировки орков в жесткую оборону в районе Херсона и Новой Каховки читался заранее. И тут вроде бы ничего нового или удивительного нет.

Почему Киев отпоет оккупантов

А вот тот факт, что оркам из состава группировки к востоку и северо-востоку от Броваров, а также окопавшимся между Киевом и Черниговом по трассе Е-95, скоро "станет нехорошо", почему-то у многих вызвал недоумение.

Важное У российских оккупантов началась тревожность на оперативном уровне

Ну, это очевидные вещи. Даже питомцы московского суворовского училища должны понимать последствия таких действий. Нельзя "штурмовать Киев", или что они там делали под видом блужданий и хаотических перемещений в треугольнике Сумы - Прилуки - Чернигов и одновременно вытаскивать в разные стороны свои "клещи" и про*бывать в это же время свой тыл на растянутых коммуникациях.

Рано или поздно "клещи" отрезают к чертовой матери, а соляра и сухпай закончатся. Можно, конечно, "как в Афгане", контролировать дороги, транспортные узлы и ключевые пункты, пытаясь охранять свои тыловые конвои. Но это будет эффективно только на очень короткое время.

Ибо в таком случае это все равно нихр*на не убережет те же конвои от регулярных атак и подрывов. А чтобы попытаться плотно охранять 200 – 300 – 400 километров своих тыловых коммуникаций (а именно такое "плечо подвоза" у этих заблудившихся на учениях гамадрил) нужно до хр*на солдат и техники. А взять их, кроме как из состава своих "наступательных" группировок, негде.

Операция "Смерть врагам"

Со своей стороны это означает уменьшение оперативных плотностей по направлениям главных ударов и ослабление ударных группировок. Использование для этих целей резервов ситуацию так же коренным образом не изменяет, потому что эти резервы по-умному нужны не для патрулирования вражеских сел и отражения атак украинских фермеров и крестьян, а для наращивания усилий на основных операционных направлениях.

Поэтому протянув вдоль трассы Сумы – Киев узкую "полоску" контролируемой территории, Броварская группировка орков была изначально "обречена" на разрыв и разрезание своих тыла и флангов без расширения контролируемых (надо сказать, условно) территорий.

Кстати, главной причиной устойчивости орко-группировки к северо-западу от Киева как раз и был тот факт, что ее "плечо подвоза" был намного короче и более эффективно контролировался, чем это было у орков, прущихся со стороны Сум и через Нежин.

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И это при том, что удары по тылам и флангам (скажем так, скорее "укусы") этой группировки орков со стороны ВСУ и поддерживающих их "тракторных бригад" имели скорее характер "удобного экспромта", чем целенаправленной партизанщины. Мне трудно сейчас представить, что будет с этой группировкой орков, когда "все вокруг зазеленеет", а к этим вопросам со всей ответственностью и эффективностью подключатся ССО Украины.

Даже сейчас, еще ко всему выше мною перечисленному, признаки откровенного "истощения" именно этой группировки противника достаточно заметны. Причем настолько, что после первой попытки с наскока взять Бровары и прорваться к восточным окрестностям Киева, закончившейся прогремевшим погромом передовых подразделений 90-й танковой дивизии орков, командование этой группировки лаптеногих не смогло организовать какие-либо более или менее сознательные активные наступательные действия.

Однако орки продолжают цепляться за восточные подступы к Киеву. Сидят "на голодной норме снабжения" вдоль дороги на Прилуки и перерезав трассу на Чернигов. Понесут перманентные потери, практически каждый день, но упорно не отходят, пытаясь изображать "кинжал", приставленный к "сердцу" (Киеву) Украины. Бл*, они досидятся до полного и окончательного своего пиз**ца.

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