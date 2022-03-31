Чому Київ відспіває окупантів

А ось той факт, що оркам зі складу угруповання на схід і північний схід від Броварів, а також тим, які опалися між Києвом і Черніговом по трасі Е-95, скоро "стане недобре", чомусь у багатьох викликав подив.

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Ну, це ж очевидні речі. Навіть вихованці московського суворовського училища мають розуміти наслідки таких дій. Не можна "штурмувати Київ", чи що вони там робили під виглядом блукань і хаотичних переміщень у трикутнику Суми – Прилуки – Чернігів і одночасно витягувати в різні сторони свої "кліщі" і прой*бувати в цей же час свій тил на розтягнутих комунікаціях.

Рано чи пізно "кліщі" повідрізають до бісової матері, а соляра і сухпай закінчаться. Можна, звичайно, "як в Афгані", контролювати дороги, транспортні вузли та ключові пункти, намагаючись охороняти свої тилові конвої. Але це буде ефективно тільки на дуже короткий час.

Бо в такому разі це все одно ніхр*на не вбереже ті ж самі конвої від регулярних атак і підривів. А щоб спробувати щільно охороняти 200 – 300 – 400 кілометрів своїх тилових комунікацій (а саме таке "плече підвезення" у цих гамадрилів, які заблукали на навчаннях) треба до хр*на солдатів і техніки. А взяти їх, окрім як зі складу своїх "наступальних" угруповань, ніде.

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Зі свого боку це означає зменшення оперативних щільностей на напрямках головних ударів та ослаблення ударних угруповань. Використання для цих цілей резервів ситуацію так само докорінно не змінює, бо ці самі резерви по-розумному потрібні не для патрулювання ворожих сіл та відбиття атак українських фермерів і селян, а для нарощування зусиль на основних операційних напрямках.

Тому протягнувши вздовж траси Суми – Київ вузьку "смужку" контрольованої території, Броварське угруповання орків було спочатку "приречене" на розрив і розрізання своїх тилу та флангів без розширення контрольованих (треба сказати, умовно) територій.

До речі, головною причиною стійкості орко-угруповання на північний захід від Києва якраз і був той факт, що її "плече підвезення" було набагато коротшим і більш ефективно контролювалося, ніж це було в орків, які пруть з боку Сум і через Ніжин.

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І це при тому, що удари по тилах і флангах (скажімо так, швидше "укуси") цього угруповання орків з боку ЗСУ і "тракторних бригад", що їх підтримують, мали радше характер "зручного експромту", ніж цілеспрямованої партизанщини. Мені важко зараз уявити, що буде з цим угрупуванням орків, коли "все навколо зазеленіє", а до цих питань з усією відповідальністю та ефективністю підключаться ССО України.

Навіть зараз, ще до всього вище мною перерахованого, ознаки відвертого "виснаження" саме цього угруповання противника досить помітні. Причому настільки, що після першої спроби з наскоку взяти Бровари і прорватися до східних околиць Києва, яка закінчилася прогримілим погромом передових підрозділів 90-ї танкової дивізії орків, командування цього угруповання лаптеногих не змогло організувати якісь більш-менш притомні активні наступальні дії на цьому напрямку.

Проте орки продовжують чіплятися за східні підступи до Києва. Сидять "на голодній нормі постачання" вздовж дороги на Прилуки і перерізавши трасу на Чернігів. Зазнають перманентних втрат, практично щодня, але вперто не відходять, намагаючись вдавати із себе "кинджал", приставлений до "серця" (Києва) України. Бл*, вони досидяться до повного та остаточного свого пиз**ця.

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