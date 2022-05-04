Оккупанты в Каховском районе внедряют рубль и подчиняют себе предпринимателей

В Каховском районе Херсонской области российские оккупанты делают все возможное, чтобы превратить оккупированную часть Херсонской области в новое квази образования "ХНР". Там уже внедряют рубли.

Об этом журналистам 24 канала стало известно от информированного источника в спецслужбах.

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В документах, которыми владеет 24 канал, указано, что оккупанты хотят ввести в обращение на Херсонщине российские рубли.

Предприятия, организации и учреждения всех форм собственности должны обеспечить беспрепятственное обращение российского рубля в своих финансовых операциях с 1 мая 2022 года,

– говорится в документе.

Кроме того, российские захватчики позволяют местным предпринимателям работать только при условии временного разрешения, выданного оккупантами. Да, владельцев бизнесов призывают к 8 мая получить временные разрешения.



Оккупанты подчиняют себе предпринимателей / Фото 24 канала



Россияне в Херсонской области внедряют рубль / Фото 24 канала

Ранее в Офисе генерального прокурора начали досудебное расследование по введению российскими захватчиками на оккупированных территориях рубля вместо гривны. Такие инциденты зафиксировали на временно не контролируемых украинскими властями территориях Запорожской и Херсонской областей.

Какая ситуация на Юге по состоянию на 4 мая

Российские оккупанты хотят уничтожить фортификационное оборудование позиций украинского войска на Юге. Поэтому они активно обстреливают наших бойцов из разного оружия.

Захватчики бьют из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков. Обстрелы происходят вдоль всей линии столкновения. Боевые действия также активизировались в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении ситуация остается напряженной и контролируемой.

Согласно Конституции Украины, денежной единицей Украины является гривна. Введение в обращение российского рубля создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины.

В то же время, на протяжении суток 3 мая наши защитники обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевской и Херсонской областей. Мобильные противотанковые группы ликвидировали 47 российских оккупантов и 15 единиц техники. Из нее:

8 единиц автомобильной техники;

2 беспилотника, проводивших разведку;

2 зенитно-ракетных комплекса;

радиолокационная станция и дизель-генератор.

Кроме того, ВСУ уничтожили 7 складов врага, а также колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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