"Нарушил свободу вероисповедания": оккупанты в Крыму будут "судить" настоятеля монастыря ПЦУ

Настоятеля мужского монастыря Православной церкви Украины, расположенного в селе Балки Белогорского района, будет судить оккупационный "суд". Против священника составили протокол об административном правонарушении.

Заседание так называемого "Белогорского суда", во время которого рассмотрят дело, назначили на 17 августа.

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Оккупанты будут "судить" священника ПЦУ

В отношении настоятеля мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ в селе Балки Белогорского района архимандрита Дамиана оккупанты составили протокол об административном правонарушении.

Его "обвиняют" в якобы нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Священнику 10 августа позвонил следователь так называемого "Центра противодействия экстремизму" Симферополя и сообщил о назначенном "судебном заседании".

Дело, из-за которого оккупанты будут "судить" настоятеля

Силовики оккупантов 8 августа ворвались в помещение монастыря на территории оккупированного Крыма и сорвали богослужение.

Минреинтеграции подготовило санкционный пакет в отношении тех, кто преследует ПЦУ на полуострове.

Прокуратура Крыма открыла дело из-за препятствования осуществлению религиозного обряда.