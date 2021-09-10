Оккупанты в Крыму обвинили Джеляла в диверсии: ему грозит 15 лет тюрьмы

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла обвинили в "диверсии". Поэтому ему грозит 15 лет тюрьмы.

Следствие переквалифицировало Джелялу соучастие в диверсии на полноценное участие. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

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Джеляла допросили

Он рассказал, что после предъявления обвинения, в рамках следственных действий, осуществили допрос обвиняемого.

Нариман Джелял воспользовался правом обвиняемого не давать показания,

– заявил Полозов.

Кроме этого, следствие ознакомило Джеляла и его защитников Эмине Авамилева и адвоката с постановлениями о назначении ряда экспертиз и некоторых выводов экспертов.

Всего назначили 12 экспертиз, некоторые из которых уже провели.

Также защитники Джеляла теперь не имеют права разглашать такие сведения:

показания лиц, ставших известными во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, за исключением показаний Джеляла;

сути и выводов экспертных исследований, которые сделали по уголовному делу, публикации выводов экспертов и участников досудебного производства.

Состояние здоровья Джеляла-удовлетворительное

Адвокат Джеляла рассказал, что защитники имели возможность поговорить с Джелялем наедине. Он сообщил, что находится в следственном изоляторе Симферополя в двухместной камере с фигурантом дела в отношении Свидетелей Иеговы.

Нариман просил передать всем, что он благодарит за поддержку и неравнодушие и просит не забывать об Асане и Азизе, а также – не забывать о всех политзаключенных,

– сказал Полозов.

Состояние здоровья Джеляла удовлетворительное, а настроение – позитивное. Единственное, что якобы не нравится мужчине, это отсутствие холодильника в камере.

Это затрудняет хранение пищевых продуктов. А также – не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой.

Что известно о задержании Джеляла?

Оккупанты провели новые обыски у крымских татар. Они задержали главу Меджлиса крымскотатарского народа Оккупанты провели новые обыски у крымских татар. Они задержали главу Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и повезли в неизвестном направлении. С мужчиной обращались очень жестоко, в частности держали его с мешком на голове . Оккупанты отправили Джеляла в СИЗО . В Верховной Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании заместителя председателя Меджлиса.

Текст публикации Полозова:

Дело Наримана Джелялова. Сегодня (10 сентября – 24 канал) во время проведения следственных действий в ФСБ в Казахстане и городе Севастополь Нариману Джелялу предъявили обвинения в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 281 Уголовного кодекса России, то есть о совершении диверсии.

Так расследование ФСБ переквалифицировало инкриминируемую диверсионную деятельность Нариману на полноценное участие в диверсии. Также в рамках расследования обвиняемого допросили после обвинения.

Нариман Джелял воспользовался правом обвиняемого не свидетельствовать. Кроме того, следствие ознакомило Наримана Джеляла и его защитников Эмине Авамилева и меня с указами о назначении ряда экспертиз, а также – некоторыми выводами экспертов, которые уже готовы. Всего сейчас назначили 12 обследований, некоторые из которых уже провели.

Кроме того, следствие требовало отобрать подписку о неразглашении у защитников Наримана Джеляла. Учитывая негативный прецедент с нашим коллегой адвокатом Иваном Павловым, защита заявила о необходимости конкретизации информации, которая представляет тайну следствия, которая была удовлетворена.

Итак, защитники Наримана Джеляла теперь не имеют права разглашать такую информацию: свидетельства людей, о которых стало известно во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных событий, кроме показаний Джеляла, а также суть и выводы экспертного исследования уголовного дела, публикация заключений экспертов и данных участников досудебного расследования.

Перед началом расследования нам дали возможность пообщаться с Нариманом наедине. Он сообщил, что держали его в тюрьме Симферополя в двойной камере с фигурантом дела в отношении Свидетелей Иеговы.

Состояние здоровья Наримана Джеляла удовлетворительное, настроение – позитивное. Условия содержания и отношения сотрудников тюрем удовлетворительные. Единственное, что камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение пищи и не закрывается окно, что может стать проблемой с перепадом температуры.

Нариман попросил поблагодарить всех за поддержку и заботу и попросил не забывать об Асане и Азизе, которые являются фигурантами дела, и не забывать о всех политзаключенных.