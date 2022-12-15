Боятся высадки десанта: оккупанты в Крыму готовятся отбивать атаки украинских Сил обороны

Российские оккупанты готовятся отбивать атаки украинских военных в Крыму. Захватчики пытаются дополнительно укрепить береговую линию на полуострове.

Украинская разведка сообщила, что оккупанты пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.

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Оккупанты опасаются высадки украинского десанта

По данным ГУР, вдоль берега близ села Молочное Сакского района оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Также захватчики дополнительно устанавливают так называемые "зубы дракона" – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.



"Зубы дракона" / Фото ГУР



Оккупанты готовятся к высадке украинского десанта / Фото ГУР

России не хватает инфраструктуры для поддержки войск в Крыму