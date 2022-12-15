Боятся высадки десанта: оккупанты в Крыму готовятся отбивать атаки украинских Сил обороны
15 декабря 2022, 14:39Читати новину українською
Источник:ГУР
Российские оккупанты готовятся отбивать атаки украинских военных в Крыму. Захватчики пытаются дополнительно укрепить береговую линию на полуострове.
Украинская разведка сообщила, что оккупанты пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.
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Оккупанты опасаются высадки украинского десанта
По данным ГУР, вдоль берега близ села Молочное Сакского района оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.
Также захватчики дополнительно устанавливают так называемые "зубы дракона" – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.
Оккупанты готовятся к высадке украинского десанта / Фото ГУР
России не хватает инфраструктуры для поддержки войск в Крыму
- Оккупанты продолжают испытывать серьезные проблемы в войне, которую они развязали против Украины. Все настолько плохо, что враг не может на достаточном уровне поддерживать свои войска даже в Крыму.
- Прежде говорится о медицинском обеспечении. В Институте по изучению войны сослались на военных блогеров. Те утверждают, что 1472-й морской клинический госпиталь в Севастополе страдает от дефицита донорской крови.
- Она необходима для лечения раненых оккупантов. По уверениям блогеров, медики военное командование об отсутствии коммерческих запасов для забора крови предупредили. Но в ответ – тишина. А значит, помогать устранять проблему никто не собирается.
- На фоне страха перед ВСУ оккупанты в Крыму начали рыть окопы. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское.
- Вдоль окопов, выкопанных захватчиками на пляже в Крыму, дежурит местная полиция. Черноморское является административным центром Черноморского района. Оно расположено в западной части Крыма на Тарханкутском полуострове, на берегу Акмечетской бухты Каркинитского залива в 140 километрах от столицы АР Крым, с которой связан автодорогой.