Оккупанты в Купянске задерживают украинцев и обвиняют в диверсиях
Источник:инстаграм "Balakleya Life"
Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев. На этот раз они задержали двух наших гражданских в Купянске на Харьковщине.
Оккупанты не только задержали украинцев. Они еще и обвиняют их в диверсии. На теле одного из задержанных захватчики увидели татуировку с древнерусской руной.
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Это не символика (военная – 24 канал). Я не воевал,
– говорит мужчина.
Мужчин обвиняют в поджоге
Его злоумышленники продолжали обыскивать. В целом мужчин обвинили в попытке сжечь машину, а также военную технику. Также, по словам оккупантов, задержанные сорвали с городского здания флаг России.
Оккупанты во время задержания обыскивали жителей Купянска:
Отметим, что российские захватчики снова обстреляли жилые районы Харькова. В результате вражеских ударов погибли три человека, еще семеро ранены.
Так выглядит актуальная карта боевых действий на территории Украины / liveuamap
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