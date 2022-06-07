Оккупанты в Мариуполе начали вербовать людей через СМС-сообщения
Источник:телеграм Петра Андрющенко
В Мариуполе российские военные вербуют рабочих в концентрационные "фильтрационные лагеря". Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" начали получать соответствующую рассылку в сообщениях.
Она поступает от так называемого "минюста" оккупированной территории Донбасса. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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По его словам, российские оккупанты и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие застенков для украинцев.
Андрющенко отметил, что недостаток кадров в Мариуполе связан с расконсервацией бывших мест отбывания наказаний.
Их наполнение происходит в первую очередь из-за усиленных "фильтрационных мероприятий". Нацизм 21 века выглядит именно так,
– отметил советник городского головы.
Оккупанты вербуют людей через СМС-сообщения / Фото с телеграммы Петра Андрющенко
Что происходит в блокадном Мариуполе: последние новости
- Российские военные продолжают "улучшать" жизнь для жителей оккупированного Мариуполя. В городе уже возобновили водоснабжение. Однако вода течет не из кранов, а посреди улиц из труб.
- Петр Андрющенко подтвердил, что оккупационная "власть" закрывает Мариуполь на карантин из-за эпидемии. В то же время, россияне в Ростове-на-Дону разворачивают инфекционные отделения, в которых готовятся принимать своих военных.
- В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под российским флагом. Стоит отметить, что оккупанты начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя.
- Россияне открыли в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в ужасающих условиях. По словам Петра Андрющенко, оккупанты издеваются над ними, применяют пытки и убивают.
- Оккупанты начали сносить дома даже без разбора завалов. Они уничтожают доказательства своих военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что российские оккупанты привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее захватчики требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела погибших.
Андрющенко рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе: смотрите видео