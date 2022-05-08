Оккупанты в Мариуполе переносят свой "парад" на другую дату, – советник мэра города

Российские оккупанты решили перенести "праздник на костях" в Мариуполе на другую дату. Так называемый "парад" в разгромленном городе проведут не 9 мая, а позже.

Об этом в соцсетях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что подобная информация поступила ему из города.

Актуально Если бы была возможность провести деблокаду Мариуполя военным путем – это бы сделали, – Подоляк

Дату поменяли после визита замглавы правительства России

Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства России. Причину не сообщают,

– отметил Андрющенко.

Впоследствии, говорит советник мэра, оккупанты обещают "праздничные мероприятия". Речь идет об открытии "Аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине" в районе Приморского парка. "Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", – заключил Андрющенко.

В город приезжал Марат Хуснуллин осматривать порт и "Азовмаш"

Отметим, по информации Андрющенко, в город приезжал заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин. Он вместе с главой донецких боевиков Денисом Пушилиным осматривал морской порт и завод "Азовмаш".

Источники говорят: Хуснуллин осматривал оборудование, которое можно вывезти в Россию. В первую очередь речь идет о металле, принадлежащем предприятиям Мариуполя. По данным Андрющенко, заместитель главы правительства России остался недоволен, ведь отправка через порт пока невозможна.

Читайте также Сумарно в них могут быть похоронены почти 10 тысяч человек, – защитники Мариуполя о братских могилах

Ранее сообщалось, что "парад" в Мариуполе все же проведут

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят провести "парад" в уничтоженном Мариуполе. Мол, для этого они организуют разбор завалов и убирают с улиц тела, в основном это касается центральных улиц города.

9 мая: какие провокации может устроить Россия

Во временно оккупированном Энергодаре у местных российских военных отбирают документы. Обещают выдать их 9 мая, чтобы создать искусственное массовое собрание людей.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Россия панически хочет сделать Украине зло именно 8 – 9 мая, поэтому провокации следует ожидать.

Именно из-за угроз со стороны мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей не возвращаться в Киев до 9 мая.

В Министерстве внутренних дел ожидают, что 9 мая на украинских территориях активизируются российские диверсанты. В полиции готовы к противодействию ДРГ и криминальным элементам.

Советуем посмотреть: 9 мая без победы Путина