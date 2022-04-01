Оккупанты массово берут детей в заложники: в каких регионах участились случаи
Россияне на войне в Украине пренебрегают жизнью мирного населения, в том числе и детей. Несовершеннолетних часто берут в заложники и используют как живой щит.
Подобные случаи участились в некоторых регионах Украины. Российские захватчики пытаются всеми способами добиваться своих целей.
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Подобные случаи фиксируют и международные институты
В первую очередь детей используют при перемещении вражеской военной техники. Случаи использования детей как способ прикрытия для оккупантов больше всего заметили в:
- Черниговщине;
- Сумщине;
- Киевщине;
- Запорожье.
Как сообщают местные жители, в Черниговской области, а именно в селе Новый Быков, российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Якобы хотели страхования колонны военной техники на марше.
Более того, враг использует детей в качестве заложников, чтобы гарантировать, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским бойцам.
Подобные случаи фиксирует как Украина, так и международные институты. В Главном управлении разведки Минобороны напоминают, что Россия обязательно понесет ответственность за военные преступления, а информацию о каждом из таких случаев передадут в международные уголовные суды.
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