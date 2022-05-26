Продолжается 92-й день решительного противостояния Украины российским оккупантам. На Южнобужском направлении враг активных действий не проводил, однако продолжает обстреливать позиции украинских сил и делать разведку.

Кроме того, российские кафиры минуют побережье Каховского водохранилища. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 26 апреля.

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Оккупанты минуют побережье Каховского водохранилища

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что активных боевых действий в Южнобужском направлении за сутки 26 мая со стороны врага не было. Вместе с тем, продолжаются обстрелы российскими оккупантами украинских войск, а их беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку наших позиций.

Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища,

– добавили в Генштабе ВСУ.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что на временно оккупированных территориях Юга Украины российские кафиры осуществляют психологические операции против местных жителей. Враг пытается заверить украинцев, что наше государство о них "забыло" и что "русский мир" с ними надолго. Подоляк подчеркнул, что такие информационные вбросы россиян – полный бред. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил, Юг будет обязательно уволен. Советник Ермака отметил, что деоккупация – это не перспектива одного дня или месяца, но и не вопрос более года. Он заверил, что украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном.

Вместе с тем на Каховской ГЭС россияне развернули свой пункт управления – это может повлечь за собой катастрофу, в частности из-за прекращения работы двух гидроагрегатов уже произошло подтопление некоторых территорий в Новой Каховке.

В Мелитополе на Запорожье оккупанты переименовали улицу Дмитрия Донцова в честь чекиста-убийцы Павла Судоплатова – российского разведчика, который в 1938 году убил одного из лидеров ОУН Евгения Коновальца.

В ночь на 26 мая российские кафиры обстреляли Днепропетровскую область - под огнем оказался Криворожский район, в частности Апостоловская община. К счастью, обошлось без жертв.

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