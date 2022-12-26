ВСУ готовы: украинцев предупредили о возможной подготовке Россией новых ударов

Российские захватчики могут готовить новые ракетные удары по Украине. Впрочем, наши Вооруженные Силы готовы к этому.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, сейчас захватчики маневрируют.

Важно Как ВСУ готовятся к возможному новому удару россиян

Россия может планировать новые удары по Украине

Очевидно, что они к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени,

– заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне имеют определенное тяготение к повторению более или менее значимых для них операций. По словам Гуменюк, 5 декабря, когда оккупанты готовились к массированному ракетному удару, они выводили в море ракетоносители, поднимали стратегическую и тактическую авиацию. Таким образом, сейчас наблюдается похожая ситуация.

"Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет в том, что возможен такой удар. Но не следует ожидать только массированного удара. Помним о том, что они способны нанести и точечные удары", – отметила Гуменюк.

На сколько атак России еще хватит ракет

Накануне Кирилл Буданов заявил, что того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70 – 75 ракет на два–три раза. И в принципе они закончатся вообще.

Буданов подчеркнул, что сначала Россия совершала теракты по объектам критической инфраструктуры Украины раз в неделю. Впоследствии – раз в 10 дней. А потом – раз в две недели. Сейчас – еще реже.