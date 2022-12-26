Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, зараз загарбники маневрують.

Важливо Як ЗСУ готуються до можливого нового удару росіян

Росія може планувати нові удари по Україні

Очевидно, що вони до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і зараз вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр" в готовності до використання. Але пам'ятаємо про те, що повернути на бойове чергування той ракетоносій їм не складно, це кілька годин часу,

– заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни мають певне тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій. За словами Гуменюк, 5 грудня, коли окупанти готувались до масованого ракетного удару, вони виводили у море ракетоносії, підіймали стратегічну і тактичну авіацію. Таким чином, нині спостерігається схожа ситуація.

"Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар. Але не слід чекати тільки масованого удару. Пам'ятаємо про те, що вони здатні нанести і точкові удари", – зазначила Гуменюк.

На скільки атак Росії ще вистачить ракет

Напередодні Кирило Буданов заявив, що тієї кількості ракет, яка залишилась у Росії – якщо взяти суто математичні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.

Буданов наголосив, що спершу Росія скоювала теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури України раз на тиждень. Згодом – раз на 10 днів. А тоді – раз на два тижні. Наразі – ще довше.