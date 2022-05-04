Оккупанты могут вмешаться в мобильную связь Украины, – Центр противодействия дезинформации

4 мая 2022 , 18:38
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Центр противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации, функционирующем при СНБО, предостерегают, что враг может вмешиваться в работу мобильной связи. Дело в том, что оккупанты получили доступ к сотовому оборудованию на оккупированных территориях.

Это может произойти из-за так называемой "параллельной" переадресации. Благодаря этой функции вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужой номер.

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Для того, чтобы уберечь себя и близкое окружение от таких ситуаций, в Центре противодействия дезинформации призывают проверять свои номера на наличие установления переадресации вызовов. Это можно сделать с помощью специальных сервисных кодов, которые являются универсальными и подходят буквально для всех:

  • #21# вызов – проверка информации о включенной переадресации;
  • *#43# вызов – статус услуги ожидания вызова;
  • *#62# вызов – проверка переадресации на другой номер;
  • *#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных;
  • ##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Центр противодействия дезинформации добавляет, что для конфиденциальных разговоров лучше использовать мессенджеры, где есть опция защищенного шифрования.

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Автор: Віта Свірневська