Оккупанты могут вмешаться в мобильную связь Украины, – ЦПД

Россияне могут вмешаться в работу мобильной связи. Причиной этого является тот факт, что наемники Кремля имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины.

Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации. Там обнародовали специальные коды, с которыми каждый пользователь сможет проверить наличие установки переадресации вызова на собственном номере.

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ЦПД предостерегает граждан Украины, что оккупанты могут прибегнуть к прослушиванию телефонных звонков, которые осуществляются через украинские операторы связи. Это возможно из-за того, что россияне имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины.

Каким образом возможно вмешательство в работу мобильной связи

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это может происходить через "параллельную" переадресацию. С помощью этой функции вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера.

Как обезопасить себя от вражеского прослушивания

ЦПД опубликовал несколько сервисных кодов, с помощью которых украинцы смогут обезопасить себя и близких от вмешательства оккупантов в мобильную связь.

Сервисные коды дают возможность проверить на наличие установки переадресации вызова на номере пользователя.

Приведенные сервисные коды являются универсальными и подходят для всех телефонов:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Для конфиденциальных разговоров Центр противодействия дезинформации советует пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием. Среди них: WhatsApp, Viber, Telegram, Signal.

Мобильная связь на территории Украины:

Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что техническим командам таки удалось восстановить мобильную связь украинских операторов во временно оккупированном Херсоне.

По состоянию на 10 апреля "Киевстар" восстановил связь в нескольких населенных пунктах вблизи Мариуполя.

В частности, связь и интернет от "Киевстара" появились в Мангуше и Мелекино. Также восстановить связь удалось в Бердянске Запорожской области.

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